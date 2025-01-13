На самом горячем направлении погиб 23-летний воин из Волыни

Он мужественно защищал Украину

Каждый день Украина теряет защитников и лучших бойцов, защищающих независимость государства. На этот раз печальная весть пришла в Волынскую область, ведь погиб Илья Чолак.

Об этом сообщает Рожищенская община. Отмечается, что мужественному воину было всего 23 года. Он служил в 15-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады Национальной гвардии Украины.

"Преданный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб 5 января 2025 года на позиции БпЛА "Император" у окрестностей населенного пункта Елизаветовка Покровского района Донецкой области", — говорится в сообщении.

Илья Чолак

Прощание с военным состоялось 13 января в 11:00. Траурный кортеж проехал по ул. Мазепы — М. Волчка в родной дом Героя (ул. Шевченко, 150).

Далее кортеж с телом Героя следовал в центр города, где возле памятного знака Борцам за свободу и независимость Украины состоялась общественная панихида. Отпели погибшего защитника Украины Илью Васильевича Чолака в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Рожище. От храма траурная процессия отправилась к месту последнего упокоения Героя — на городское кладбище.

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