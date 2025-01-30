Приїхав з Оксфорда захищати Україну: у Києві попрощались з 19-річним поляком, який загинув на фронті (фото, відео)

Боєць загинув на одному з найгарячіших напрямків

В Україні щодня гинуть захисники держави, які мужньо воюють з російськими окупантами. Так, сумна звістка про втрату торкнулась і Польщі, адже загинув Філіп Антосяк (Filip Antosiak).

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на церемонії прощання в Києві 30 січня. Провести в останню путь мужнього бійця зібрались знайомі, родичі та товариші по службі.

Відомо, що Антосяку було всього 19 років. Він загинув 19 січня на одному з найгарячіших напрямків — Покровському. Боєць — громадянин Польщі, проте тривалий час жив та навчався в Оксфорді, Велика Британія.

Філіт Антосяк служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді (25 ОПДБр) Збройних Сил України. Прощання з бійцем відбулось на Майдані Незалежності в центрі Києва 30 січня. Люди, які прийшли провести бійця в останню путь, окрім квітів, принесли ще й прапори Польщі, аби нагадати про походження мужнього воїна.

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