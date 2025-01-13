На найгарячішому напрямку загинув 23-річний воїн з Волині

Він мужньо боронив Україну

Щодня Україна втрачає захисників та кращих бійців, які боронять незалежність держави. Цього разу сумна звістка прийшла у Волинську область, адже загинув Ілля Чолак.

Про це повідомляє Рожищенська громада. Зазначається, що мужньому воїну було лише 23 роки. Він служив у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України.

"Відданий військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув 5 січня 2025 року на позиції БпЛА "Імператор" біля околиць населеного пункту Єлизаветівка Покровського району Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Ілля Чолак

Прощання з військовим відбулось 13 січня об 11:00. Траурний кортеж проїхав вул. Мазепи — М. Вовчка до рідної оселі Героя (вул. Шевченка, 150).

Далі кортеж з тілом Героя прямував у центр міста, де біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулась громадська панахида. Відспівали загиблого захисника України Іллю Васильовича Чолака у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Рожище. Від храму траурна процесія вирушила до місця останнього спочинку Героя — на міське кладовище.

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