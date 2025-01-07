Батько 7 дітей загинув на війні від удару російського КАБу (фото)

Найменший з дітей ходить у п'ятий клас

Україна щодня на фронті втрачає захисників її Незалежності. Цього разу сумна звістка сколихнула Волинську область, адже від удару російського КАБу загинув Олександр Петрович Музика.

Про це повідомила Литовезька громада. У бійця 1983 року народження залишилось семеро дітей. Найменший з яких ходить у п'ятий клас.

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі…", — пишуть у громаді.

Олександр Музика

Зазначається, що герой загинув 19 грудня 2024 року в результаті авіаційного удару КАБ в м. Краматорськ Бахмутського району Донецької області.

Поховали Музику у рідному селі Литовезької громади. Попрощатись з бійцем прийшли не тільки його побратими та рідні, а й знайомі, жителі громади.

Труну з героєм проводжали люди з великою кількість прапорів України. Чин поховання відбувався у Храмі Св. Параскеви в с. Литовеж. Маршрут траурного кортежу був створений так, що Музику провозили повз його рідного будинку.

Героя поховали на Алеї Слави громади.

"Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся нашої громади. Співчуття рідним та близьким Героя. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого Олександра знайде вічний спокій…" — йдеться у повідомлені громади.

Нагадаємо, що на фронті загинув батько п'ятьох дітей з Закарпаття. Чоловік мужньо воював на Харківщині.

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