Дружина померла, не дочекавшись звістки. В Ізмаїл "на щиті" повертається загиблий 2,5 роки тому герой

Чоловікові назавжди 49 років

Іноді, попрощатися із захисником, що загинув захищаючи Україну від загарбників, вдається не одразу. Сотні родин чекають звістки про зниклих безвісти військових.

В Ізмаїлі Одеської області трагічну звістку після 2,5 років пошуків отримала родина капітана Валерія Найдюка. Про це розповів мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко.

Дружина звістки не дочекалась — вона померла в 2023 році, так і не дізнавшись, що сталось з чоловіком. Валерій Найдюк професію військового обрав не випадково — вона стала в родині спадковою. Любов до автомобілів привела його до автомобільної служби в ЗСУ.

Військовий загинув в травні 2022 року

Він був кадровим військовий, закінчив Київський інститут сухопутних військ, мав нагороду від 1999 року "Захиснику Вітчизни". Працював у військкоматі Ізмаїла, та у 2021 році відправився на фронт. Там і зустрів 24 лютого 2022 року. Капітан Валерій Найдюк загинув в травні того ж року. Остання звістка від нього до родини була 20 травня з Луганщини, де якраз точились запеклі бої.

Звістку про смерть батька отримали його доньки. Валерія Найдюка поховають на Алеї Слави на Новому цвинтарі в Ізмаїлі.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель воїна з Прикарпаття. Віталію Дядюсю було лише 19 років.