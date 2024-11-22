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На війні загинув захисник з Прикарпаття, якому нещодавно виповнилося 19 років

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Віталій Дядюсь
Віталій Дядюсь. Фото Колаж "Телеграфа"

Він відзначив День народження менш як за два тижні до дня загибелі

На фронті загинув 19-річний захисник Віталій Дядюсь з Івано-Франківської області. Він служив за контрактом старшим стрільцем-оператором 2 штурмового відділення 2 штурмового взводу 3 штурмової роти 1 штурмового батальйону в/ч А 4638.

Про загибель юного героя повідомили на Facebook-сторінці Войнилівської громади. Він народився та жив у смт.Войнилів. Він загинув менше ніж через два тижні після свого 19-річчя. Віталій народився 6 листопада 2005 року. Загинув захисник 19 листопада.

Життя героя обірвалося у Луганській області. Він загинув біля н.п.Новоєгорівка Сватівського району.

"Вірний військовій присязі Віталій до останнього подиху захищав територіальну цілісність та державний суверенітет України, захищав свою рідну землю та український народ", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", на війні Росії проти України загинув відомий актор Петро Великий. Він працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка, який 19 серпня 2023 року потрапив під ракетний удар Росії.

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#Війна #Загибель #Герой