До вторгнення працював на "Артемсолі": на Донеччині поліг батько двох дітей

Чоловік загинув в рідній області

Захищаючи Україну від російських загарбників на фронті гинуть і ті хто ще не встиг створити сім'ю, і ті кого вдома чекали діти. Серед тих хто повернувся до рідних "на щиті" молодший лейтенант Микита Гладков.

Чоловік поліг на рідній Донеччині. Він народився та виріс у місті Соледар, а загинув на Курахівському напрямку, повідомляє Соледарська міська рада. Микита Гладков народився в жовтні 1991 року, вивчився у місцевій школі, здобув вищу освіту. До повномасштабного вторгнення був начальником РММ на руднику № 4 держпідприємства "Артемсіль".

У загиблого військовослужбовця залишилася дружина та двоє дітей. Ті, хто знав Микиту Гладкова особисто, згадують він був надзвичайно хорошою людиною.

Загиблий військовий з родиною

"Він був не просто захисником – він був батьком, братом, люблячим чоловіком і другом, людиною, на яку можна було покластися. Це невимовна втрата для кожного, хто його знав. Світлий, добрий і готовий прийти на допомогу. Я завжди дивувалася, ну звідки в нього стільки любові та турботи?!", — пише Тетяна Кваша на Фейсбуці. Про місце прощання Соледарська міська рада повідомить пізніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на фронті юного військового з Полтавщини. Кирилу Садовському було лише 22 роки.