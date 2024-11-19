До вторжения работал на "Артемсоли": в Донецкой области погиб отец двух детей

Мужчина погиб в родной области

Защищая Украину от российских захватчиков на фронте погибают и те, кто еще не успел создать семью, и те, кого дома ждали дети. Среди вернувшихся к родным "на щите" младший лейтенант Никита Гладков.

Мужчина погиб на родной Донетчине. Он родился и вырос в Соледаре, а погиб на Кураховском направлении, сообщает Соледарский городской совет. Никита Гладков родился в октябре 1991 года, выучился в местной школе, получил высшее образование. До полномасштабного вторжения являлся начальником СММ на руднике № 4 госпредприятия "Артемсоль".

У погибшего военнослужащего осталась жена и двое детей. Те, кто знал Никиту Гладкова лично, вспоминают он был очень хорошим человеком.

Погибший военный с семьей

"Он был не просто защитником — он был отцом, братом, любящим мужчиной и другом, человеком, на которого можно было положиться. Это невыразимая потеря для каждого, кто его знал. Светлый, добрый и готовый прийти на помощь. Я всегда удивлялась, ну откуда у него столько любви и заботы?!" – пишет Татьяна Кваша на Фейсбуке. О месте прощания Соледарский городской совет сообщит позднее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели на фронте юного военного из Полтавщины. Кириллу Садовскому было всего 22 года.