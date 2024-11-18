В Жмеринке попрощались с защитником-сиротой (фото, видео)

Молодому герою навеки осталось 25 лет

Украинские защитники ежедневно погибают и умирают на фронте. Среди вернувшихся домой "на щите" — Александр Слюзар из Жмеринки. Его сердце остановилось 13 ноября в Донецкой области.

Героя встретили живым коридором 18 ноября. Местное издание Жмеринки рассказало историю Александра. Его жизнь нельзя было назвать легкой. Парень рано осиротел, с 6 лет его опекала семья его крестного. Сводная сестра Наталья рассказывает, что он поддерживал ее когда, уже ее родители ушли из жизни.

Прощание с Александром

Александр воспитывался в Жмеринской школе-интернате. Юноша имел талант к греко-римской борьбе, получил немало наград. До начала полномасштабного вторжения работал электриком на строительстве в столице, однако в 2022 году принял решение стать на защиту Украины. Военному делу учился, кроме Украины, в Великобритании.

Александр Слюзар с побратимом

Младший сержант Александр Слюзар служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. Участвовал в боях под Бахмутом и на Покровском направлении. Имеет несколько государственных наград, в частности, отличие министра обороны за ранение "За жертву крови в боях за волю Украины". Ранений было немало — три контузии, серьезное осколочное ранение ноги. Однако до этого юноше удавалось не раз избегать смерти благодаря собственной ловкости. Побратимы называли Александра "Муравей" или "мастер Йода" за его невысокий рост

Александр Слюзар с побратимом

"Он больше всего хотел, чтобы эта война как можно скорее закончилась", — цитирует издание сводную сестру Наталью. В громаде 18 ноября объявлен днем траура. Молодого героя похоронят на Аллее славы на центральном кладбище.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате удара по Одессе погибли два энергетика. Россия продолжает бить по портовому городу – 18 ноября ударила по плотной жилой застройке, есть жертвы.