В Жмеринці попрощались з захисником-сиротою (фото, відео)

Молодому герою навіки залишилось 25 років

Українські захисники щодня гинуть та помирають на фронті. Серед тих, хто повернувся додому "на щиті" — Олександр Слюзар з Жмеринки. Його серце зупинилось 13 листопада на Донеччині.

Героя зустріли живим коридором 18 листопада. Місцеве видання Жмеринки розповіло історію Олександра. Його життя не можна було назвати легким.Хлопець рано осиротів, з 6 років ним опікувалась родина його хрещеного. Зведена сестра Наталія розповідає, що він підтримував її коли, вже її батьки пішли з життя.

Прощання з Олександром

Олександр виховувався у Жмеринській школі-інтернаті. Юнак мав хист до греко-римської боротьби, отримав чимало нагород. До початку повномасштабного вторгнення працював електриком на будівництві в столиці, однак у 2022 році прийняв рішення стати на захист України. Військовій справі вчився окрім України, у Великій Британії.

Олександр Слюзар з побратимом

Молодший сержант Олександр Слюзар служив у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Брав участь у боях під Бахмутом та на Покровському напрямку. Має кілька державних нагород, зокрема відзнаку міністра оборони за поранення "За жертву крові в боях за волю України". Поранень було чимало — три контузії, серйозне осколкове поранення ноги. Проте до цього юнаку вдавалося не один раз уникати смерті завдяки власній спритності. Побратими називали Олександра "Мурашкою" або "майстром Йодою" за його невисокий зріст

Олександр Слюзар з побратимом

"Він понад усе хотів, щоб ця війна якомога швидше закінчилася", — цитує видання зведену сестру Наталію. В громаді 18 листопада оголошено днем жалоби. Молодого героя поховають на Алеї слави на центральному кладовищі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок удару по Одесі загинули два енергетика. Росія продовжує бити по портовому місту — 18 листопада вдарила по щільній житловій забудові, є жертви.