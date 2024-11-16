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В Полтаві попрощалися з юним захисником (фото)

Автор
Олена Руденко
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Кирило Садовський
Кирило Садовський. Фото Колаж "Телеграфа"

Він добровільно став на Захист Батьківщини попри свій юний вік

На фронті загинув юний захисник з Полтави Кирило Садовський. Йому було лише 22 роки.

Хлопець народився 18 січня 2002 року. Під час повномасштабної війни Росії проти України попри юний вік він став на захист Батьківщини, повідомили у Полтавській міськраді.

Кирило ніс службу на посаді старшого техніка мінометної батареї механізованого батальйону. Він загинув 10 листопада, виконуючи бойове завдання у Донецькій області.

Прощання з героєм відбулося у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної Церкви України 16 листопада. Провести воїна в останню путь зібралися рідні, друзі та побратими.

Як повідомляв "Телеграф", на Хмельниччині попрощалася з захисником Романом Пасинюком. Він загинув ще в лютому 2024 року під Авдіївкою, проте провести в останню путь його змогли лише 13 листопада.

Також на фронті у Курській області загинув Ігор Тронь — житель Охтирки на Сумщині. Він служив гранатометником 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти. Це вже друга непоправна втрата в родині, також своє життя у боротьбі з російськими окупантами склав чоловік сестри Ігоря.

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#Війна #Загибель #Герой