В жалобі все місто: "на щиті" повернувся захисник, який загинув на чужій землі заради свободи України (фото, відео)

Військовому було 32 роки

Щодня українські родини отримують скорботні звістки про загибель рідних. Сповіщення прийшло і в родину солдата Ігоря Троня з Охтирки на Сумщині.

Військовослужбовець загинув 7 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в Курській області Росії. Чоловік народився у березні 1991 року. Він служив гранатометником 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.

Для родини це вже друга втрата на війні. Мати Ігоря Надія написала, що до того прийшла звістка про загибель на фронті зятя: "Цю біль не може витримати жодна людина у світі. Спочатку війна забрала у моєї доньки чоловіка Максима, а тепер війна у мене забрала сина. Серце розривається на шматки".

Ігор Тронь з Охтирки загинув - мати воїна поділилась пам'ятним відео

Ігоря згадують як дуже позитивну людину. "Ми тебе називали Ігорем-запальничкою, бо ніколи не міг усидіти на місці, завжди приносив позитив, допомагав іншим, випромінював потужну енергію, знаходив вихід з будь-якої ситуації", — пишуть рідні в некролозі.

Ігор Тронь

"Твоя відвага і самопожертва завжди будуть у серцях тих, хто тебе знав і любив. Ти залишаєш нам приклад справжньої мужності та відданості Батьківщині!", — віддає шану воїну Ірина Кріучко.

Героя урочисто відспівають 13 листопада в Охтирці у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Ігор Тронь буде похований на Алеї пам'яті центрального кладовища.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель під час оборони України британського добровольця. Юнакові було 22 роки. Якщо рідні отримають тіло — поховають його в Україні.