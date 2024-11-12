Скорбит весь город: "на щите" вернулся защитник, который погиб на чужой земле ради свободы Украины (фото, видео)

Военному было 32 года

Каждый день украинские семьи получают скорбные известия о гибели родных. Уведомление пришло и в семью солдата Игоря Троня из Ахтырки на Сумщине.

Военнослужащий погиб 7 ноября 2024 во время выполнения боевого задания в Курской области России. Мужчина родился в марте 1991 года. Он служил гранатометчиком 1 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты.

Для семьи это уже вторая утрата на войне. Мать Игоря Надежда написала, что ранее пришла весть о гибели на фронте зятя: "Эту боль не может выдержать ни один человек в мире. Сначала война забрала у моей дочери мужа Максима, а теперь война у меня забрала сына. Сердце разрывается в клочья".

Игорь Тронь из Ахтырки погиб — мать воина поделилась памятным видео

Игоря вспоминают как очень положительного человека. "Мы тебя называли Игорем-зажигалкой, потому что никогда не мог усидеть на месте, всегда приносил позитив, помогал другим, излучал мощную энергию, находил выход из любой ситуации", — пишут родные в некрологе.

Игорь Тронь

"Твоя отвага и самопожертвование всегда будут в сердцах тех, кто тебя знал и любил. Ты оставляешь нам пример настоящего мужества и преданности Родине!", — чтит воину Ирина Криучко.

Героя торжественно отпоют 13 ноября в Ахтырке в Храме Успения Пресвятой Богородицы. Игорь Тронь будет похоронен на Аллее памяти центрального кладбища.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели во время обороны Украины британского добровольца. Юноше было 22 года. Если родные получат тело, похоронят его в Украине.