На войне погиб талантливый учитель из Черкасской области

Несмотря на экономическое образование, мужчина посвятил себя преподавательской деятельности

В Черкассах провели в последний путь Николая Малигонова — солдата и учителя, погибшего на фронте. Проститься с героем пришли родные, друзья, коллеги и ученики.

Страшное известие сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Памятное сообщение сделало на своей странице в Facebook.

Николай родился и вырос в Черкассах. Он окончил местную санаторную школу-интернат с отличием, а затем Черкасский политехнический техникум, где получил специальность "Оценочная деятельность". Стремление к знаниям привело его в Университет банковского дела, где он получил магистерскую степень по специальности "Менеджмент".

Несмотря на экономическое образование, Малигонов посвятил себя преподавательской деятельности. Он работал в Черкасском академическом лицее "Перспектива", где учил детей химии, физике, математике и финансовой грамотности. Ученики и коллеги помнят его как талантливого педагога, способного воспламенить интерес к науке и жизни.

Николай также занимался волонтерской деятельностью, но считал, что его долг перед страной на фронте. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины и проходил службу как стрелок-зенитчик в зенитном ракетном взводе. Погиб во время выполнения боевого задания на Юго-Восточном направлении.

Герою было всего 27 лет. Его смерть стала болезненной утратой для общины и всей страны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на передовой погиб военный Александр Рябошлык, бывший депутат областного совета. Он отказался от срочной операции из-за ответственности за людей.