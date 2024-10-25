Был на Майдане, воевал с 2014 года: погиб бывший депутат Черкасского облсовета

Участвовал в "Играх непокоренных"

В Украине ежедневно гибнут бойцы на войне, защищая ее Независимость. Так, печальная весть пришла и на Черкасщину, ведь на передовой погиб военный, бывший депутат областного совета Александр Рябошлык.

Об этом сообщил волонтер группы "Койоты" Юрий Кулик на своей странице в Facebook. По его словам, Рябошлык с позывным "Ангола" принимал участие в Майдане 2014 года, а после пошел на фронт добровольцем.

"Украина потеряла — еще одного невероятного патриота, своего сына, защитника, а мы побратима, друга и просто фантастического человека, отдавшего свою жизнь, боровшегося за мир, независимость и свободу нашего государства", — говорится в сообщении.

Александр Рябошлик

Александр Рябошлык защищал Украину на передовой с 2014 года, был в нескольких добровольческих подразделениях и участвовал в "Играх непокоренных" в 2022 году.

Александр Рябошлик

Александр Рябошлик

Он также являлся депутатом Черкасского областного совета седьмого созыва от партии "УКРОП". Знакомые "Анголы" называют его человеком с огромным сердцем, который посвятил свою жизнь служению Украине как во время работы в совете, так и во время несения службы на передовой.

Александр Рябошлик с сыном волонтера Кулика

"Давно понимал, что Украине нужны кардинальные изменения и именно поэтому участвовал в Революции Достоинства. А после свержения режима Януковича, когда перед страной возникла угроза потери целостности, не колеблясь вступил в ряды добровольческого батальона "Донбасс". Впоследствии служил в составе полка особого назначение "Днепр-1", сейчас в 53-й отдельной механизированной бригаде — рота разведки. В 2015 году решил, что кроме защиты людей на войне стоит еще и защищать их интересы и на мирной территории. …", — так "Ангола" рассказывал о своем жизненном выборе еще до полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трогательной истории встречи двух защитников в Ровно, считавших друг друга погибшими.