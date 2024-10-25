Був на Майдані, воював з 2014 року: загинув колишній депутат Черкаської облради

Брав участь в "Іграх нескорених"

В Україні щодня гинуть бійці на війні, захищаючи її Незалежність. Так, сумна звістка пришла і на Черкащину, адже на передовій загинув військовий, колишній депутат обласної ради Олександр Рябошлик.

Про це повідомив волонтер групи "Койоти" Юрій Кулик на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, Рябошлик з позивним "Ангола" брав участь у Майдані 2014 року, а після пішов на фронт добровольцем.

"Україна втратила — ще одного неймовірного патріота, свого сина, захисника, а ми побратима, друга та просто фантастичну людину, яка віддала своє життя, яка боролася за мир, незалежність та свободу нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Олександр Рябошлик

Олександр Рябошлик захищав Україну на передовій із 2014 року, був у кількох добровольчих підрозділах та брав участь в "Іграх нескорених" у 2022 році.

Олександр Рябошлик

Олександр Рябошлик

Він також був депутатом Черкаської обласної ради сьомого скликання від партії "УКРОП". Знайомі "Анголи" називають його людиною з величезним серцем, яка присвятила своє життя служінню Україні, як під час роботи в раді, так і під час несення служби на передовій.

Олександр Рябошлик з сином волонтера Кулика

"Давно розумів, що Україні потрібні кардинальні зміни і саме через це брав участь у Революції Гідності. А після повалення режиму Януковича, коли перед країною повстала загроза втрати цілісності, не вагаючись вступив до лав добровольчого батальйону "Донбас". Згодом служив у складі полку особливого призначення "Дніпро-1", зараз у 53-тій окремій механізованій бригаді — рота розвідки. У 2015 році вирішив, що крім захищати людей на війні варто ще й захищати їхні інтереси і на мирній території. Тож переміг на виборах і став депутатом Черкаської облради…", — так "Ангола" розповідав про свій життєвий вибір ще до повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про зворушливу історію зустрічі двох захисників у Рівному, які вважали один одного загиблими.