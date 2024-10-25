У боях під Нью-Йорком загинув ексфутболіст збірної України

Герой на юнацькому рівні представляв країну

Колишній український футболіст Вадим Папірович загинув на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників. Нещодавно війна забрала ексфутболіста Дмитра Богачова, який також захищав кольори збірної України на юнацькому рівні.

У п’ятницю, 25 жовтня, Папіровича провели в останню путь у Кременчуці (Полтавська область). Про це повідомляє telegraf.in.ua.

Вадима мобілізували у серпні 2023 року. Загинув герой 11 жовтня 2024 року поблизу Нью-Йорка (Донецька область). У ЗСУ Папірович служив на посаді гранатометника у піхотному відділенні.

Папірович грав за футбольні команди БРВ-ВІК (Володимир), "Кремінь" (Кременчук) та "Металург" (Запоріжжя). У 2009 році він зіграв три матчі за національну команду U-17 у відбірному турнірі чемпіонату Європи.

2010 року Папірович дебютував на професійному рівні за команду Хмельницького, де проживав тривалий час. На професійному рівні грав за "Гірник" (Горішні Плавні), МФК "Миколаїв", "Говерлу" (Ужгород).

Нагадаємо, у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, під Бахмутом не стало футболіста з Бучі Олега Макаренка.