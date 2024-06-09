Прийняв останній бій на Харківщнині: на фронті загинув молодий український футболіст

Футболісту було всього 24 роки

На війні проти російських окупантів щодня гинуть українські захисники. Серед загиблих нерідко опиняються і відомі українські спортсмени.

Днями на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Про це повідомили на сторінці ФК у Facebook.

Зазначається, що спортсмен виступав за різні вікові групи Академії "Гірника". Згодом гравець вступав за місцеві команди на аматорському рівні.

Після повномасштабного вторгнення Росії Хаткевич вступив до лав Збройних сил України на захист нашої Батьківщини. Прийняв останній бій на Харківському напрямку.

Нагадаємо, на війні із російськими загарбниками загинув титулований український весляр Дмитро Губанов. З початку повномасштабного вторгнення майстер спорту України став до лав ЗСУ.

Губанов був майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном України, бронзовим призером чемпіонату Європи з веслування серед юніорів. Також спортсмен виходив у фінал молодіжного ЧС.

Раніше стало відомо, що на війні загинув відомий український хокеїст. Денис Пашинський воював проти окупантів із 2022-го року.