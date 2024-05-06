Двічі вигравав чемпіонат Європи: на війні загинув титулований український важкоатлет

Спортсмен пішов на фронт із перших днів повномасштабного вторгнення

5 травня на війні загинув заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи з тяжкої атлетики Олександр Пелешенко. На піку своєї кар’єри Олександр посів 4-те місце на Іграх у Ріо-де-Жанейро-2016.

З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став до лав ЗСУ. Вчора надійшла сумна звістка про його загибель, повідомляє НОК.

Чемпіоном Європи Пелешенко ставав у 2016-му та 2017-му роках. 2015-го року український спортсмен посів 4-е місце на чемпіонаті світу.

На момент загибелі Пелешенка було 30 років. На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 по 2017 роки, після чого у 2018-му його усунули від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив у його організмі заборонену речовину хлорталідон. Дискваліфікація важкоатлета закінчувалася 2026 року.

Наприкінці лютого Міністерство спорту та молоді повідомляло, що за час повномасштабного російського вторгнення загинули 443 українські спортсмени та тренери. Також було пошкоджено 502 спортивні об’єкти.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув титулований український весляр Дмитро Губанов.