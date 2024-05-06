Дважды выигрывал чемпионат Европы: на войне погиб титулованный украинский тяжелоатлет

Спортсмен пошел на фронт с первых дней полномасштабного вторжения

5 мая на войне погиб заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко. На пике своей карьеры Александр занял 4-е место на Играх в Рио-де-Жанейро-2016.

С первых дней полномасштабного вторжения Александр стал в ряды ВСУ. Вчера поступила печальная весть о его гибели, сообщает НОК.

Чемпионом Европы Пелешенко становился в 2016-м и 2017-м годах. В 2015-м украинский спортсмен занял 4-е место на чемпионате мира.

На момент гибели Пелешенко было 30 лет. На крупных международных турнирах тяжелоатлет выступал в период с 2015 по 2017 годы, после чего в 2018-м его отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста, который обнаружил в его организме запрещенное вещество хлорталидон. Отстранение тяжелоатлета истекало в 2026 году.

В конце февраля Министерство спорта и молодежи сообщало, что за время полномасштабного российского вторжения погибли 443 украинских спортсмена и тренера. Также были повреждены 502 спортивных объекта.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб титулованный украинский гребец Дмитрий Губанов.