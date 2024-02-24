"Настоящий герой!": на войне погиб известный украинский борец

Спортсмен вступил в ряды ВСУ сразу после начала полномасштабного вторжения РФ

В пятницу, 23 февраля, на войне против российских оккупантов погиб известный украинский борец греко-римского стиля Руслан Данко. В 2023 году жизнь за Украину отдал разведчик-борец, выполнявший боевое задание в оккупированном Крыму.

О смерти Руслана сообщил на своем telegram-канале олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк. Данко до большой войны работал тренером и воспитывал новое поколение чемпионов в Ивано-Франковской области.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину спортсмен вступил в ряды ВСУ. Руслан, у которого был позывной "Тренер", был командиром разведывательного взвода.

"Очередная тяжелая потеря для всей борцовской семьи, на войне с врагом, погиб наш друг и коллега, борец греко-римского стиля Руслан Данко, позывной "Тренер". Знаю лично Руслана очень давно, он из небольшого городка Косов Ивано-Франковской области.

На следующий день после полномасштабного вторжения вошел в ряды ВСУ. Настоящий герой. Любящий муж и отец, внимательный друг и сын! Покойся с миром, Герой..!" — написал Беленюк.

Напомним, в январе на фронте оборвалась жизнь известного украинского хоккеиста Дениса Пашинского. Спортсмен попал под минометный обстрел врага в районе поселка Нью-Йорк в Бахмутском районе.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки дроном погиб военнослужащий 92-й бригады Вооруженных Сил Украины, фанат "Жальгириса" из Литвы Тадас Тумас. По неофициальным данным, он стал первым литовским солдатом, погибшим в ходе российско-украинской войны.