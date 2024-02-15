Навсегда 18: на войне погиб юный украинский футзалист

Спортсмен воевал в третьей отдельной штурмовой бригаде

На войне против российских оккупантов погиб воспитанник львовского футзала Богдан Козак. В прошлом году жизнь за Украину на фронте отдал звездный футзалист Андрей Петренко.

О смерти Козака сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram. Воину-спортсмену было всего 18 лет.

"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана… Слава Герою! Вечная память…", — гласит сообщение.

Перед вступлением в ряды Сил обороны, Богдан выступал за КИВС "Клуб Игровых Видов Спорта". В 2023 году он подписал контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ. Проходил военное обучение в испанском городе Толедо, после чего выполнял боевые задания на восточном направлении.

Напомним, на войне против российских оккупантов погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева. Ранее сообщалось, что в бою против захватчиков пал футзалист Александр Тихонец. Он выступал за юношескую команду "Сокол" Хмельницкий, его вторую команду "Сокол-2" и "Славуту".