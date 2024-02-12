Освобождал Харьковщину, сражался за Украину на востоке и юге: под Пологами погиб работник харьковских теплосетей

Позывной погибшего — "Рыбак" — пошел от детского увлечения

Харьковщина прощается еще с одним защитником. Андрей Сиренко погиб в Запорожской области 3 февраля. В августе этого года мужчина праздновал бы 50-летие.

О смерти защитника сообщили в КП "Харьковские тепловые сети" — военный с позывным "Рыбак" с 2008 года работал в области теплоснабжения. Еще в январе 2022 года занимал должность оператора в котельной в Пятихатках — одном из районов Харькова, который Россия в начале вторжения подвергала ежедневным обстрелам.

С 8 августа 2022 года Андрей Сиренко присоединился к рядам армии — ушел добровольцем. Служил в минометном батальоне 127-й бригады ТРО. За мужество получил почетное отличие бригады 3 степени. "Рыбак" участвовал в боях за родную Харьковщину, за Бахмут, Горловку и Запорожском направлении. Погиб под Новоадаровкой Пологовского района.

Андрей Сиренко

Валковский городской совет также опубликовал некролог защитника — именно в этом обществе он найдет место последнего упокоения. "Отважный, смелый, мотивированный воин и вместе с тем чрезвычайно отзывчивый, щедрый на душевное тепло и бескорыстный человек – таким навсегда в памяти боевых собратьев останется солдат Андрей Сиренко. В его нраве удивительно сочетались ненависть к врагу и любовь ко всему живому". доброту чувствовали не только люди, но и животные — кошки и собаки, с которыми он всегда делился вкусностями, и даже лисы и ежи, которых он тоже привык подкармливать», — говорится в сообщении.

На Валковщине выросли родители защитника, он любил приезжать сюда вместе с семьей и ловить рыбу. Именно от любви к рыбалке, которая зародилась в детстве и пошел позывной "Рыбак". Мужчину похоронят рядом с его матерью на кладбище в селе Тетющине на Валковщине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели одного из лучших украинских пилотов Су-25. Владислав Рыков еще в детстве чудом выжил, когда вся семья погибла от рук бандитов.