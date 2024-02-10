Погиб недалеко от дома, где в оккупации остались его родители: герой защищал Украину семь лет

Защитник несколько дней не дожил до своего 29-летия

В боях с российскими оккупантами в Белогоровке около Лисичанска погиб Александр Кузяк, который был родом из Северодонецка. Его жизнь оборвалась 22 января 2024 года в трех десятках километров от родного дома, где сейчас в оккупации находятся его родители.

Героя провели в последний путь в селе Колодница во Львовской области. Туда Александр с семьей эвакуировался, когда началось полномасштабное вторжение России. О его гибели сообщила Северодонецкая ГВА.

Родился Александр 26 января 1995 года в городе Северодонецк. Учился в 20 школе и 24 ВПУ на токаря-фрезеровщика, где научился умело работать на станке. Он был веселым, жизнерадостным, волевым по характеру. Всегда помогал родителям по хозяйству, любил рыбалку.

Когда россияне напали на его родную Луганскую область, он пошел на службу в ВСУ. Защитник отслужил 6 лет по контракту. С началом полномасштабной войны он вывез семью на Львовщину и снова стал в ряды ВСУ. Служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"Защищая свою землю от оккупантов, погиб 22 января 2024 года в Белогоровке около Лисичанска, недалеко от родительского дома, где в настоящее время в оккупации находятся его родители. Воин Александр погиб, не дожив несколько дней до своего дня рождения. 26 января ему должно было исполниться 29 лет", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях с российскими оккупантами в Запорожской области погиб житель Киевской области Василий Мостовый. Герой был участником АТО, выходил из Дебальцевского окружения.