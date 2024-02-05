Отразил последний штурм: в Бахмуте погиб сын депутата из Киевщины

Отражали вражеский штурм в районе Бахмута

В бою под Бахмутом погиб сын депутата Бучанского райсовета Киевской области. Богдану Бородаю было всего 26 лет.

У мужчины было военное образование, он, как и его отец, защищал Украину от оккупантов в составе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил его отец Вадим Бородай в Facebook.

Богдан Бородай на позывной "Чак" воевал в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

"Легких облаков сын", — написал отец в сообщении.

Другая депутат Бучанского райсовета Олеся Василец отметила, что Богдан вместе с двумя собратьями отражали вражеский штурм в районе Бахмута.

"1 февраля в результате контрбатарейного артиллерийского огня все ребята погибли", — рассказала она.

Ранее Телеграф писал, что на войне погиб чемпион мира и Европы по паверлифтингу, а также рекордсмен Книги рекордов Украины 32-летний Александр Билоконь. Украинский защитник мобилизован в 2023 году. Александр Билоконь до своей гибели получил серьезное осколочное ранение руки во время контрнаступления ВСУ.