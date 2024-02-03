Без отца остались две дочери: на фронте погиб молодой воин из Николаевской области

Защитник пошел в армию в первые дни войны

Каждый день на фронте гибнут защитники Украины. На этот раз печальная весть пришла на Кривоозерщину Николаевской области.

Как сообщает Кривоозерский поселковый совет, 31 января 2024 года, выполняя боевое задание, погиб 26-летний защитник Александр Владимирович Красюк.

Он родился в селе Багачевка 12 марта 1997 года в семье Красюков Валентины Николаевны и Владимира Анатольевича. Учился в Багачевской общеобразовательной школе, после учебы пошел на срочную службу. Впоследствии нашел свою любовь и женился.

Александр проживал в г. Борисполь, откуда был призван в ряды ВСУ в первые дни войны. У Александра осталось две дочери София и Мия, две родные сестры и брат, также защищающий нашу Украину.

"Смерть еще одного смелого защитника нашего государства является болезненным ударом и потерей для всего общества. Спасибо Герою за его подвиг, преданность украинскому народу, стойкость, мужество и патриотизм", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный из Винницы Алексей Осипишин. Дома у него осталось трое детей.