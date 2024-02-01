В июле 2023 он добровольно пошел служить в Национальную Гвардию Украины

В тяжелых боях за Украину погиб военный Артем Новачук. Парню было всего 18 лет и защищать страну он отправился добровольно летом 2023 года.

Трагедия произошла 27 января в Луганской области во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили на странице Острожского городского совета в Facebook.

"Артем уроженец города Нетешин. Герой с семьей проживал и учился в Ирпене. Артем неоднократно посещал Острожчину, ведь бабушка с дедушкой проживают в селе Бадовка. В июле 2023 он добровольно пошел служить в Национальную Гвардию Украины в подразделение "Азов", — говорится в сообщении.

Родные и близкие запомнили Артема как сильного и мужественного мужчину, который смело встал на защиту своей Родины.

"Артем был настоящим патриотом своего государства, примером сильного, мужественного волевого мужчины, заботившегося о своей семье и Родине. В этот горький миг искренне разделяем горе семьи и вместе с Вами тоскуем в глубокой скорби. Пусть земля будет пухом. Низкий поклон!", — написал в горсовете.

Церемония похорон с военным состоится 3 февраля в 12:00 в селе Бадовка, Острожской общины. Тело Героя будут везти 02 февраля через Острог в Бадовку ориентировочно в 16.00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный из Винницы Алексей Осипишин. Дома у него осталось трое детей.