Без батька залишилися дві доньки: на фронті загинув молодий воїн з Миколаївщини

Захисник пішов до війська в перші дні війни

Щодня на фронті гинуть захисники України. Цього разу сумна звістка прийшла на Кривоозерщину Миколаївської області.

Як повідомляє Кривоозерська селищна рада, 31 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання, загинув 26-річний захисник Олександр Володимирович Красюк.

Зазначається, що він народився в селі Багачівка 12 березня 1997 року в родині Красюків Валентини Миколаївни та Володимира Анатолійовича. Навчався в Багачівській загальноосвітній школі, після навчання пішов на строкову службу. Згодом знайшов своє кохання та одружився.

Олександр проживав в м. Бориспіль, звідки був призваний до лав ЗСУ в перші дні війни. У Олександра залишилось дві донечки Софія та Мія, дві рідні сестри і брат, який також захищає нашу Україну.

"Смерть ще одного сміливого захисника нашої держави є болючим ударом та втратою для всієї громади. Дякуємо Герою за його подвиг, відданість українському народу, стійкість, мужність і патріотизм", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий із Вінниці Олексій Осипишин. Удома в нього залишилося троє дітей.