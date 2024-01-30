Загинув на Донеччині у переддень дня народження: без батька залишилось п'ятеро дітей

Останню шану герою віддали на його малій Батьківщині

На фронті гинуть українські герої, які захищають Батьківщину. На Донеччині у Бахмутському районі 5 січня 2024 року загинув Сергій Палічук. Чоловікові 6 січня мало виповнитися 53 роки.

Про загибель військового розповіли у Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Буковинець мешкав у селі Зруб-Комарівський Сторожинецької громади. На захист України військовий став з перших днів повномасштабного вторгнення. Він був багатодітним батьком. Напівсиротами залишились п'ятеро дітей.

Сергій Палічук

Сергій Палічук загинув поблизу Богданівки, що у Бахмутському районі Донецької області. Військовий отримав несумісні з життям поранення через скид ворожого ВОГу з беспілотника.

Богданівка на Бахмутському напрямку

Про Сергія Палічука з теплом та повагою відгукуються односельці та побратими. Під публікацією ОВА десятки людей висловлюють слова співчуття. Героя поховали у його рідному селі 9 січня. Рідні Сергія Палічука збирають підписи під петицією про надання йому звання Героя України: "Для нас він не тільки люблячий татусь, чоловік та дідусь …Він наш ГЕРОЙ". Провести в останню путь воїна прийшли числені сусіди та родичі.

Раніше "Телеграф" розповідав про батька трьох дітей Олексія Осипишина з Вінниці. Він загинув, евакуюючи поранених побратимів — був водієм-санітаром.