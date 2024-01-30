Погиб на Донетчине в канун дня рождения: без отца осталось пятеро детей

Последнее уважение герою отдали на его малой Родине

На фронте гибнут украинские герои, защищающие Родину. В Донецкой области в Бахмутском районе 5 января 2024 года погиб Сергей Паличук. Мужчине 6 января должно было исполниться 53 года.

О гибели военного рассказали в Черновицкой областной военной администрации. Буковинец проживал в селе Зруб-Комаровский Сторожинецкой общины. В защиту Украины военный стал с первых дней полномасштабного вторжения. Он был многодетным отцом. Полусиротами остались пятеро детей.

Сергей Паличук

Сергей Паличук погиб вблизи Богдановки в Бахмутском районе Донецкой области. Военный получил несовместимые с жизнью ранения из-за сброса вражеского ВОГа с беспилотника.

Богдановка на Бахмутском направлении

О Сергее Паличуке с теплом и уважением отзываются односельчане и побратимы. Под публикацией ОВА десятки людей выражают слова соболезнования. Героя похоронили в его родном селе 9 января. Родные Сергея Паличука собирают подписи под петицией о присвоении ему звания Героя Украины: "Для нас он не только любящий папаочка, муж и дедушка… Он наш ГЕРОЙ". Провести в последний путь воина пришли многочисленные соседи и родственники.

Ранее "Телеграф" рассказывал об отце троих детей Алексее Осипишине из Винницы. Он погиб, эвакуируя раненых побратимов — был водителем-санитаром.