Без отца осталось пятеро детей: на фронте погиб герой из Одесской области

Герою навсегда осталось 40 лет

В боях за Украину погиб житель села Иличанка Одесской области, многодетный отец Игорь Горлов. Жизнь героя оборвалась в Херсонской области 16 января.

"Мужчине было всего 40 лет. Он мечтал дожить до Победы и праздновать ее со своей большой семьей. Но судьба распорядилась совсем по-другому. Игорь погиб как Герой, до последнего мгновения выполняя свой военный долг на передовом рубеже обороны Украины", — сообщили на Facebook-странице Красносельской объединенной территориальной громады.

Игорь Горлов

У героя осталась жена и пятеро детей. Многодетных отцов в Украине не призывают по мобилизации, поэтому очевидно, что мужчина добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать родную землю от российских оккупантов.

Прощание с защитником состоится в субботу, 27 января, в 10 часов. Адрес: село Иличанка, улица. Молодежная 1.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб 25-летний военнослужащий сержант Вячеслав Гаджула, уроженец села Большая Слободка Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Жизнь героя оборвалась возле населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области.

В Донецкой области свою жизнь за Украину сложил доцент Черкасского государственного технологического университета Дмитрий Матвиенко. Жизнь героя, с позывным "Доцент" оборвалась 15 января.