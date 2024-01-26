Россияне активизировались на фронте: самая горячая точка - не Авдеевка (карта)

Оккупанты давят по всему фронту

Идет 702-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 26 января интенсивность боев возросла — произошло 82 боевых столкновения (25 января их было 58). Больше всего атак наши воины отбили на Марьинском направлении.

На Купянском направлении наши защитники отразили 6 атак врага. Бои шли возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак россиян в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области. Еще 2 атаки отбито вблизи Макеевки Луганской области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника. Это произошло неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении враг продолжает пытаться окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За прошедшие сутки было отражено 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. За сутки было отбито 25 вражеских атак.

Марьинское направление на карте deepstate

На Шахтерском направлении отражено 6 атак. Оккупанты атаковали юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки. Бои шли юго-восточнее Работино Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки 25 января россияне совершили 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Херсонское направление на карте deepstate

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что аналитики канала DeepState проанализировали события на юге Авдеевки за последнюю неделю. Россияне пытаются захватить город, но ВСУ дают им бой.