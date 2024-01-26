Россияне активизировались на фронте: самая горячая точка - не Авдеевка (карта)
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Оккупанты давят по всему фронту
Идет 702-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 26 января интенсивность боев возросла — произошло 82 боевых столкновения (25 января их было 58). Больше всего атак наши воины отбили на Марьинском направлении.
На Купянском направлении наши защитники отразили 6 атак врага. Бои шли возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак россиян в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области. Еще 2 атаки отбито вблизи Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника. Это произошло неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг продолжает пытаться окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За прошедшие сутки было отражено 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. За сутки было отбито 25 вражеских атак.
На Шахтерском направлении отражено 6 атак. Оккупанты атаковали юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки. Бои шли юго-восточнее Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки 25 января россияне совершили 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что аналитики канала DeepState проанализировали события на юге Авдеевки за последнюю неделю. Россияне пытаются захватить город, но ВСУ дают им бой.