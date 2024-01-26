Испугались? Россияне ввели "особый режим" на пунктах пропуска в Крыму

Оккупанты хотят "локализовать угрозы"

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов в четверг, 25 января, подписал указ о введении "особого режима" въезда и выезда между оккупированным Крымом и оккупированной Херсонской областью. Жители временно оккупированных территорий должны пересекать границу в определенных пунктах пропуска.

Об этом информируют росСМИ. Делается это в целях "локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов" в оккупированном Крыму.

Предполагается, что жители оккупированных территорий будут пересекать границу в трех установленных автомобильных и двух железнодорожных пунктах пропуска.

Военные колонны должны двигаться по специально отведенным дорогам во взаимодействии с ФСБ России. Также указ предусматривает, что люди на блокпостах должны предъявлять удостоверяющие личность документы, а военнослужащие и правоохранители — боевые приказы или служебные удостоверения.

Контрольно-пропускные мероприятия будут осуществлять три автомобильных пункта пропуска — "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", и два железнодорожных — "Армянск" и "Джанкой".

Пунк пропуска Армянск

КПП Джанкой

Ранее "Телеграф" писал, что за время полномасштабной войны РФ против Украины оккупанты в Крыму понесли не одну серьезную потерю. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал пять наиболее существенных потерь российской армии в Крыму. Он подчеркнул, что врага нужно добивать, особое внимание уделять его логистике и снабжению.