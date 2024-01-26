Злякались? Росіяни ввели "особливий режим" на пунктах пропуску у Криму
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Окупанти хочуть "локалізувати загрози"
Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у четвер, 25 січня, підписав указ про введення "особливого режиму" в’їзду та виїзду між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю. Мешканці тимчасово окупованих територій мають перетинати кордон у чітко визначених пунктах пропуску.
Про це інформують росЗМІ. Робиться це з метою "локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів" в окупованому Криму.
Передбачається, що мешканці окупованих територій перетинатимуть кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску.
Військові колони повинні рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. Також указ передбачає, що люди на блокпостах повинні пред’являти документи, які посвідчують особу, а військовослужбовці та правоохоронці — бойові накази або службові посвідчення.
Контрольно-пропускні заходи будуть здійснювати три автомобільні пункти пропуску — "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой", і два залізничні — "Армянськ" та "Джанкой".
Раніше "Телеграф" писав, що за час повномасштабної війни РФ проти України окупанти в Криму зазнали не однієї серйозної втрати. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав п’ять найбільш суттєвих втрат російської армії у Криму. Він наголосив, що ворога треба бити, особливу увагу приділяти його логістиці та постачанню.