Злякались? Росіяни ввели "особливий режим" на пунктах пропуску у Криму

Окупанти хочуть "локалізувати загрози"

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у четвер, 25 січня, підписав указ про введення "особливого режиму" в’їзду та виїзду між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю. Мешканці тимчасово окупованих територій мають перетинати кордон у чітко визначених пунктах пропуску.

Про це інформують росЗМІ. Робиться це з метою "локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів" в окупованому Криму.

Передбачається, що мешканці окупованих територій перетинатимуть кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску.

Військові колони повинні рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. Також указ передбачає, що люди на блокпостах повинні пред’являти документи, які посвідчують особу, а військовослужбовці та правоохоронці — бойові накази або службові посвідчення.

Контрольно-пропускні заходи будуть здійснювати три автомобільні пункти пропуску — "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой", і два залізничні — "Армянськ" та "Джанкой".

Пунк пропуску Армянськ

КПП Джанкой

Раніше "Телеграф" писав, що за час повномасштабної війни РФ проти України окупанти в Криму зазнали не однієї серйозної втрати. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав п’ять найбільш суттєвих втрат російської армії у Криму. Він наголосив, що ворога треба бити, особливу увагу приділяти його логістиці та постачанню.