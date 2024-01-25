"Ситуация в Авдеевке странная": аналитики проанализировали российские штурмы (карта)

Враг пытается закрепиться в городе, чтобы взять его полностью под свой контроль

Аналитики канала DeepState проанализировали события на юге Авдеевки за последнюю неделю. Россияне пытаются захватить город, но ВСУ дают им бой.

Об этом аналитики сообщили в своем Telegram-канале. Ситуация в городе и на окраинах остается напряженной как для ВСУ, так и для армии РФ.

Россияне начали массированные штурмы 18 января, воспользовавшись плохой видимостью. Сперва оккупанты начали давить на мост, его соседние позиции и коттеджный городок. Из-за сильного тумана практически невозможно было пользоваться дронами и другим оружием, из-за чего шансы россиян пробраться незамеченными росли.

В результате штурмовых действий россияне смогли не только создать хаос, проникнув через трубы, но и занять определенные позиции.

"Труба когда-то должна была соединять то ли ДФС, то ли водоем из АКХЗ. Кацапы где-то в районе водоема нашли вход в коллектор и провели серьезную инженерную подготовку, проделав отверстия возле частной застройки. В тот день, когда было пора ее использовать, кацапы зашли в тыл защитникам "Царской охоты". Группа ВСУ таким образом была полностью оцеплена врагом — часть защитников погибла, а другая попала в плен", — пишут аналитики DeepState.

Оккупанты разбрелись по частному сектору, начали занимать дома быстро и готовиться к обороне. Авангард врага пытался зайти к переезду, но ВСУ не дали. Силы обороны пытались перехватить инициативу, совершили несколько атак на "Царскую охоту". В частном секторе ситуация остается сложной для обеих сторон. В районе "Царской охоты" ситуация до конца неизвестна, но враг точно покинул эту зону.

"Мы писали, что ситуация на юге Авдеевки очень странная. А удивительна она как раз этими событиями. Враг не побежал сразу закрепляться, а ждал субботы, чтобы уйти колонной и быть разбитым. Дальше они начали то бегать в Ясиноватую, то выставлять свои РЭБы. В общем ситуация на карте довольно близка к происходящему. Не все вещи можно говорить и показывать. Информация о трубе сначала появилась в наших каналах, а потом и в кацапских – потому какой-то тайны уже нет. Все обо всем знают", — пишут аналитики.

Вместе с тем россияне продолжают ровнять Авдеевку с Землей. Только за 24 января было зафиксировано более 80 ударов КАБами по городу. Причем один из ударов россияне нанесли самим себе — по позициям севернее Каменки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит Авдеевка после обстрелов россиян. В городе не осталось целых домов, но там продолжают жить люди.