Космическое соотношение потерь: РФ очень дорого заплатила за штурмы Авдеевки, цифры от аналитиков

Город РФ пыталась захватить еще с 2014 года

Россия начала массированные штурмы Авдеевки с октября 2023 года, и понесла огромные потери ― 531 единица техники уничтожена на этом направлении за последние месяцы, против 43 у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это космическое соотношение потерь в 12,5 раза подтверждено фото или видео.

Такие данные обнародовали авторы нидерландского сайта исследования войны Oryx. Участник проекта Энди Шнайдер опубликовал их в соцсети Х.

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Потери России под Авдеевкой

За неделю с 12 января по 19 января количество потерянной техники РФ увеличилось на 43 единицы. Из них 18 полностью разрушенных ― 9 боевых бронированных машин, 6 танков, а также командирская машина, радар и грузовик.

Российские потери в 12,5 раз превышают украинские по данным Oryx

Общие потери РФ под Авдеевкой достигли 531 единицы техники. Проект Oryx вносит в статистику только те объекты, которые имеют фото или видео подтверждение. Поэтому потери врага могут быть еще больше.

"Эти отношения безумны и показывают всю недееспособность российского военного руководства", ― говорится в сообщении.

Потери ВСУ

По данным Oryx, за последнюю неделю украинская армия потеряла всего шесть единиц техники. Это четыре боевые бронированные машины, один танк и одна реактивная система залпового огня (РСЗО).

Подтвержденные потери Украины гораздо меньше

Отметим, что Oryx ― это нидерландский сайт, авторы которого еще с 2013 года проводили исследования войны на основе визуальных данных. Сначала они сосредоточились на войне в Сирии. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сайт собирал статистику боевых действий. Отметим, что на каждую потерю есть подтверждение в виде фото или видео. Поэтому они могут отличаться от реальных.

Бои за Авдеевку

С октября 2023 года Россия массированно штурмует Авдеевку. Диктатор РФ Путин лично контролирует это направление. Он желает, чтобы его войска захватили город, который недосягаем для России еще с 2014 года. Оккупанты уже несколько раз переносили дедлайн оккупации Авдеевки, но не покидают надежд сделать это до выборов президента в РФ.

Интенсивные бои истощали обе стороны. В декабре ВСУ пришло подкрепление, но журналист Юрий Бутусов заявил, что этого недостаточно для того, чтобы закрыть количество выбывших военных.

Россияне же регулярно отправляли подкрепления на Авдеевское направление. Они не жалеют ни людей, ни техники. Там даже появился "перекресток смерти", где было уничтожено множество вражеских ресурсов.

Авдеевку стали называть "Бермудским треугольником" для россиян. Но враг сменил тактику ведения боя. Оккупанты начали работать малыми мобильными группами. В их состав входит от 8 до 15 человек. Такой тактики придерживались боевики ЧВК "Вагнер".

Недавно ситуация сильно ухудшилась для украинской армии. Россияне пробились на юге Авдеевки и начали окапываться. ВСУ нуждается в подкреплении.

Ранее "Телеграф" писал, что потери россиян в Авдеевке больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане за 10 лет. Путину придется оправдываться перед своим народом.