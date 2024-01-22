Космічне співвідношення втрат: РФ дуже дорого заплатила за штурми Авдіївки, цифри від аналітиків

Місто РФ намагалася захопити ще з 2014 року

Росія розпочала масовані штурми Авдіївки з жовтня 2023 року, і зазнала величезних втрат ― 531 одиницю техніки знищено на цьому напрямі за останні місяці, проти 43 у Збройних сил України (ЗСУ). Це космічне співвідношення втрат у 12,5 раза підтверджено фото чи відео.

Такі дані оприлюднили автори нідерландського сайту дослідження війни Oryx. Учасник проєкту Енді Шнайдер опублікував їх у соцмережі Х.

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Втрати Росії під Авдіївкою

За тиждень з 12 січня до 19 січня кількість втраченої техніки РФ збільшилася на 43 одиниці. З них 18 повністю зруйнованих – 9 бойових броньованих машин, 6 танків, а також командирська машина, радар та вантажівка.

Російські втрати у 12,5 разів перевищують українські за даними Oryx

Загальні втрати РФ під Авдіївкою сягнули 531 одиниці техніки. Проєкт Oryx вносить у статистику лише ті об’єкти, які мають фото чи відео підтвердження. Тому втрати ворога можуть бути ще більшими.

"Ці відносини божевільні й показують усю недієздатність російського військового керівництва", — йдеться у повідомленні.

Втрати ЗСУ

За даними Oryx, за останній тиждень українська армія втратила лише шість одиниць техніки. Це чотири бойові броньовані машини, один танк та одна реактивна система залпового вогню (РСЗВ).

Підтверджені втрати України значно менші

Зазначимо, що Oryx – це нідерландський сайт, автори якого ще з 2013 року проводили дослідження війни на основі візуальних даних. Спочатку вони зосередилися на війні у Сирії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України сайт збирав статистику бойових дій. Зазначимо, що на кожну втрату є доказ у вигляді фото або відео. Тому вони можуть відрізнятись від реальних.

Бої за Авдіївку

З жовтня 2023 року Росія масовано штурмує Авдіївку. Диктатор РФ Путін особисто контролює цей напрямок. Він бажає, щоб його війська захопили місто, яке недосяжне для Росії ще з 2014 року. Окупанти вже кілька разів переносили дедлайн окупації Авдіївки, але не залишають надій зробити це до виборів президента РФ.

Інтенсивні бої виснажували обидві сторони. У грудні ЗСУ прийшло підкріплення, але журналіст Юрій Бутусов заявив, що цього недостатньо для того, щоб закрити ту кількість військових, які "випали" з різних причин.

Росіяни регулярно відправляли підкріплення на Авдіївський напрям. Вони не шкодують ні людей, ні техніки. Там навіть з’явилося "перехрестя смерті", де було знищено безліч ворожих ресурсів.

Авдіївку почали називати "Бермудським трикутником" для росіян. Але ворог змінив тактику ведення бою. Окупанти почали працювати малими мобільними групами. До їхнього складу входить від 8 до 15 осіб. Такої тактики дотримувалися бойовики ПВК "Вагнер".

Нещодавно ситуація дуже погіршилася для української армії. Росіяни пробилися на півдні Авдіївки та почали окопуватися. ЗСУ потребує підкріплення.

Раніше "Телеграф" писав, що втрати росіян в Авдіївці більше, ніж Радянський Союз втратив в Афганістані за 10 років. Путіну доведеться виправдовуватись за це перед своїм народом.