За десять років війни в Афганістані радянські війська втратили загиблими понад 15 тисяч осіб

Російські терористи за чотири місяці штурмів на Авдіївському напрямку вже втратили особового складу більше, ніж загинуло за 10 років перебування радянського контингенту в Афганістані. Рано чи пізно, але це боляче відізветься російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це сказав офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що СРСР 10 років тримав солдатів в Афганістані й це погано скінчилося для радянського режиму.

"Під самою Авдіївкою за 4 місяці, вдумайтеся тільки, загинуло стільки людей, скільки за 10 років Радянський Союз втратив в Афганістані. Тільки одна Авдіївка. Після цього, як ви пам’ятаєте, СРСР розвалився. Це ж саме чекає на Росію. Не може бути, щоб це не спрацювало", – сказав він.

Цехоцький додав, що рано чи пізно, але Путіну доведеться виправдовуватися перед власним народом за втрати в Україні – жоден репресивний апарат не врятує. У Башкортостані вже почали питати, чому на фронті вмирає стільки людей, а скоро підтягнуться й інші регіони, бо мішки та трупи йдуть до РФ нескінченним потоком.

Офіційні втрати радянських війск в Афганістані з 1979 по 1989 роки, які були оголошені у 1999 році, вже після розпаду СРСР, склали трохи понад 15 тисяч військовослужбовців. Проте деякі російські експерти у 90-ті казали, що цифра може бути заниженою, оскільки не враховує померлих у шпиталях від поранень та захворювань.

Раніше "Телеграф" писав, що Авдіївка перетворилася на Бермудський трикутник для росіян, але вони змінили тактику. Експерт з військових питань та блогер Дмитро Снєгірьов розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку.

Тим часом від МО РФ прибула комісія з перевіркою стану речей на Авдіївському напрямку та безпосередньою інспекцією 74-ї ОМСБр 41-ї ОВА. Комісію очолював ні абихто, а військовий злочинець, начальник Головного військово-політичного управління генерал-полковник Віктор Горемикін.