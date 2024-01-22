Больше, чем в Афганистане: офицер ВСУ рассказал о грандиозных потерях россиян возле Авдеевки

За десять лет войны в Афганистане советские войска потеряли погибшими более 15 тысяч человек

Российские террористы за четыре месяца штурмов на Авдеевском направлении уже потеряли личного состава больше, чем погибло за 10 лет пребывания советского контингента в Афганистане. Рано или поздно, но это больно отзовется российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире национального телемарафона. Он отметил, что СССР 10 лет держал солдат в Афганистане, и это плохо кончилось для советского режима.

"Под самой Авдеевкой за 4 месяца, вдумайтесь только, погибло столько людей, сколько за 10 лет Советский Союз потерял в Афганистане. Только одна Авдеевка. После этого, как вы помните, СССР развалился. Это же ждет Россию. Не может быть, чтобы это не сработало", – сказал он.

Цехоцкий добавил, что рано или поздно, но Путину придется оправдываться перед собственным народом за потери в Украине – ни один репрессивный аппарат не спасет. В Башкортостане уже начали спрашивать, почему на фронте умирает столько людей, а скоро подтянутся и другие регионы, потому что мешки и трупы идут в РФ нескончаемым потоком.

Официальные потери советских войск в Афганистане с 1979 по 1989 годы, объявленные в 1999 году, уже после распада СССР, составили чуть более 15 тысяч военнослужащих. Однако некоторые российские эксперты в 90-е говорили, что цифра может быть заниженной, поскольку не учитывает умерших в больницах от ранений и заболеваний.

Ранее "Телеграф" писал, что Авдеевка превратилась в Бермудский треугольник для россиян, но они сменили тактику. Эксперт по военным вопросам и блогер Дмитрий Снегирев рассказал о ситуации на Авдеевском направлении.

Тем временем от МО РФ прибыла комиссия с проверкой положения дел на Авдеевском направлении и непосредственной инспекцией 74-й ОМСБр 41-й ОВА. Комиссию возглавлял не кто-либо, а военный преступник, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин.