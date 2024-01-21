Російські втрати на фронті значно зросли: розвідка Британії пояснила, що відбувається

Лише за тиждень росіяни втратили 6 тисяч солдатів та понад 700 одиниць техніки

Російські окупанти через посилення морозів наростили кількість атак на фронті, що призвело до збільшення їх втрат.

Як поінформувала розвідка Великої Британії в соцмережі X, очевидно те, що росіяни скористалися тим, що ґрунт через холод став твердішим, а тому більш придатним для проходження бойової техніки.

Зазначається, що за останні п’ять днів, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни на 27% наростили кількість обстрілів порівняно з попереднім тижнем.

Проте їхні штурмові дії також позначилися і на загальних втратах. Так зазначено, що за період 14-18 січня втрати росіян у техніці зросли на 88%, у танках на 95%, а у живій силі на 15%.

"Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності на всьому фронті протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором цього, ймовірно, є мороз, який дозволяє бронетехніці пересуватися по пересіченій місцевості", — зазначає британська розвідка.

Варто зазначити, що заступник міністра оборони Олександр Павлюк у своєму telegram-каналі повідомив, що з 14 по 21 січня українські військові ліквідували понад 6 тисяч російських солдатів, а також 731 одиницю бойової техніки, серед яких понад сотню танків.

Як повідомлялося раніше, на Куп’янському напрямку українські військові були змушені відійти з населеного пункту "Крохмальне". У ВСУ кажуть, що це тимчасове явище.