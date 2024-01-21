"Тимчасове явище": у ЗСУ підтвердили відступ з Крохмального на Харківщині та розкрили деталі (карта)

У 2022 році село звільнили під час Слобожанського контрнаступу

Українські військові відійшли з позицій у селі Крохмальне на Куп'янському напрямку. Вони зайняли більш підготовлені рубежі.

Інформацію про це в ефірі телемарафону підтвердив речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо. Він підкреслив, що відхід з цього населеного пункту не створює загроз для сусідніх підрозділів.

"Я думаю, це тимчасове явище. Лінія фронту щоденно зміщується, ми просто не повідомляємо про захоплення чи відбиття 100 метрів, нам це не потрібно. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу приносити як Піррову, щоб показати, чому лише протягом січня вони втратили 7055 вояків на фронті у смузі відповідальності стратегічного угрупування "Хортиця", — зазначив Фітьо.

Речник також повідомив, що у Крохмальному до повномасштабного вторгнення проживали 45 людей. За його словами, у селі було десь пʼять будинків, які зруйнувала армія РФ.

Крохмальне на мапі

"Тому ці кількасот метрів, які росіяни захопили, не мають жодного значення. Наші захисники відійшли на більш підготовлені рубежі, де їхні життя у безпеці", — підкреслив Фітьо.

Речник зазначив, що у 2024 році росіяни не відмовилися від наступу на Лимано-Куп'янському та Бахмутському напрямках. За його словами, РФ намагається просуватися від Куп'янська до Нью-Йорка. Водночас Фітьо підкреслив, що у смузі відповідальності стратегічного угрупування "Хортиця" з початку січня було знищено 120 танків, 218 БМП, 178 гармат і мінометів різних калібрів. 7055 росіян вбили або поранили.

Нагадаємо, влада Харківської области запровадила обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Такі заходи вживаються через складну безпекову ситуацію в регіоні.