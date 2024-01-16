Гра на випередження чи підказка ворогу: чому Bild "злив" план наступу РФ на Німеччину і наскільки він реалістичний

В НАТО готуються до ескалації "холодної війни" з Росією.

Німеччина не виключає військового наступу з боку РФ вже 2025 року. Ба більше, в Бундесвері навіть розробили детальний план того, як рухатиметься російська армія Європою і які ресурси їй для цього знадобляться, пише німецький таблоїд Bild з посиланням на секретні документи.

Попри те, що в збройних силах відмовились коментувати оприлюднену ЗМІ інформацію, представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер заявив, що військове керівництво Німеччини серйозно сприймає загрозу з боку РФ, тому проводить навчання для підвищення боєготовності Бундесверу, а також розміщує постійний військовий контингент в Литві: "Ми б не стали розміщувати цю бригаду там найближчими роками, якби загрози не були реальними", — зауважив посадовець.

Наскільки реалістичним є план наступу, буцімто розроблений німецькими військовими, і з якою метою насправді було розкрито "карти" Бундесверу, "Телеграф" запитував у військових експертів.

Звідки напад готується

Перш за все, варто зазначити, що секретні документи військових ФРН не є розвідданими. За інформацією журналістів, цей сценарій був розроблений саме Бундесвером, аби попередити агресію та мати план дій з її відбиття.

Також Bild зазначив, що не оприлюдював частину отриманої інформації (зокрема, деталі про пересування військ НАТО), аби не ставити під загрозу національну безпеку Німеччини та Європи загалом.

План нападу РФ складається з таких кроків:

Проведення нової хвилі мобілізації в Росії, завдяки чому вже навесні 2024 року ЗС РФ отримають додатково 200 тис. солдат.

Успішна наступальна операція в Україні із захопленням нових територій.

Хвиля кібератак та інших диверсійних засобів гібридної війни в країнах Балтії у липні 2024 року.

Початок масштабних (за участі 50 тис. солдат) навчань у західних регіонах РФ та Білорусі у липні 2024 року. Формальним приводом стануть етнічні заворушення із зіткненнями в Естонії, Латвії та Литві, організовані самою ж Росією.

Збільшення чисельності військ РФ на кордоні з Польщею та Литвою, перекидання військ і ракет середньої дальності до Калінінграда у жовтні 2024-го.

Прикордонний конфлікт з численними жертвами в районі Сувалкського коридору у грудні 2024-го.

Скликання засідання Радбезу ООН, на якому РФ звинуватить Захід у підготовці нападу.

Перекидання додаткових військ (понад 70 тис. солдатів тільки у Білорусі) до кордонів з країнами Балтії навесні 2025-го.

Ухвалення НАТО рішення про "заходи стримування" для запобігання нападу на Сувалкський коридор. Розгортання у районі 30 тис. німецьких солдатів у травні 2025-го року.

Підказка для ворога чи стимуляція для НАТО?

За час повномасштабної війни публікації подібних планів наступу або ж просування РФ територією України стала звичною справою для українських та світових ЗМІ. Далеко не всі з них справджувалися. Втім, варто пригадати, що саме таблоїд Bild найбільш точно спрогнозував напад на Україну в лютому 2022-го.

За словами екс-співробітника СБУ, військового аналітика Українського інституту майбутнього Івана Ступака, ані Україна, ані наші союзники в жодному разі не можуть виключати будь-який сценарій розвитку подій.

Ба більше: навіть найнеймовірніші з них повинні опрацьовуватися спецслужбами і військовими для розробки відповідного плану дій.

Експерт припускає, що оприлюднена німецькими ЗМІ інформація була результатом саме такого мозкового штурму, проведеного в Бундесвері.

"Німці прагнуть показати колегам по НАТО і сусідам по Європі, що загроза цілком реальна і готуватися слід всім. Там же як думають: поки Дніпро перейдуть, поки через Карпати…до нас точно не доберуться. А тут їм показали, що є й інші шляхи — через країни Балтії, через Балтійське море. Тому не слід прораховувати лише сценарії просування по суходолу.

До речі, цей план росіяни кілька років тому вже обговорювали в студіях. Передбачалося висадження десанту, глушіння всього радіозв'язку у радіусі 300 кілометрів, відрізання країн Балтії, Скандинавії і все — наступного дня прокидається "Естонська народна республіка", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

За словами Івана Ступака, оприлюднюючи такі дані, військові прагнуть простимулювати політиків збільшити військові видатки вже зараз. У разі реалізації Росією подібного плану, негайне виділення навіть декількох десятків мільярдів євро не врятують ситуацію: для цього потрібні не лише кошти, а й час.

Аналогічні настрої панують й у Великій Британії, вважає експерт. Саме з цим, ймовірно, був пов'язаний нещодавній візит британського прем’єра Ріші Сунака до України і підписання між нашими країнами безпекового договору.

"Це певною мірою заслуга української дипломатії. Європейці стали чіткіше усвідомлювати рівень загроз з боку Росії і що з росіянами домовлятися не можна, а отже, слід озброюватися і розробляти план відсічі. Крім того, зараз Британія з Німеччиною сперечаються за вплив в Європі (після США). Поки французи не витягують цю роль, їхні сусіди охоче приміряють її на себе", – каже експерт.

Без України "кіна" не буде

Розглядати будь-який сценарій агресії з боку РФ варто вже хоча б для того, аби не повторювати помилку лютого 2022 року, коли Росія зробила те, у що не вірив майже ніхто. Водночас план, оприлюднений німецькими ЗМІ, виглядає аж надто компліментарно для РФ. Особливо, враховуючи рівень втрат, яких окупаційні війська зазнали за останні два роки.

За словами офіцера ЗСУ, волонтера Мирослава Гая, цілком ймовірно, що Російська Федерація готує різні військові плани: як наступу, так і оборони. Можливо, деякі з них навіть збереглися з часів СРСР, але були видозмінені з урахуванням змін у тактиці війни, технічному оснащенні, політичних цілях і завданнях.

"У Радянському Союзі були плани з перетинанням Ла-Манша і серією ядерних ударів, але вони не були реалізовані і не факт, що колись будуть. РФ дуже знизила свій бойовий потенціал у війні з Україною. Щоб вести будь-які наступальні дії в Європі, їм потрібно застосовувати як мінімум тактичну ядерну зброю, а це буде вирок для РФ. Тому такі плани існувати можуть, але їхня реалізація дуже сумнівна", – зазначає військовий в коментарі "Телеграфу".

Мирослав Гай нагадує: збройні сили РФ п'ятий місяць поспіль не можуть захопити Авдіївку, а під час спроби наступу на Київ "зашпортнулися" об Гостомель і зазнали таких втрат, що довелося відступати. Аналогічна ситуація була в Харківській та Херсонській областях.

Окрім втрат військової техніки (з комлектуючими для якої в РФ зараз проблеми) та гарматного м'яса з числа мобілізованих і амністованих, РФ втрачає командирів середньої та нижньої ланки, пілотів (в тому числі — класу "снайпер"). Щоб відновити особливо болісні втрати особового складу на достатньому рівні, потрібно витратити декілька років і десятків мільйонів доларів на навчання, каже Мирослав Гай.

"Тому я вважаю цей варіант малоймовірним, хоча, без сумнівів, він зберігається в планах Генштабу ЗС РФ. В його основі лежать наміри Росії захопити всю територію України, поставити до влади умовного Медведчука чи Януковича, після чого на окупованих територіях була б проведена мобілізація. Таким чином, вони б отримали дуже суттєвий притік кадрів до особового складу армії РФ.

У нас вже зараз є кілька мільйонів людей, які пройшли АТО, ООС, а тепер вже й повномасштабну війну. Це люди, які вміють працювати і з радянською, і з західною технікою та озброєнням, які мають унікальний досвід сучасної війни. Звісно, заволодівши такою армією та всіма нашими ресурсами, вони б могли відновити сили і піти на Європу. Проблема у тому, що ми зруйнували усі ці плани. Без України нічого у них не вийде, а перемогти нас не вдається", – каже Мирослав Гай.

Саме тому, допомагаючи нам, Німеччина, Велика Британія, США та інші західні країни займаються не волонтерством чи гуманітарною допомогою, а у буквальному сенсі інвестують у власну безпеку в майбутньому, впевнений офіцер ЗСУ.