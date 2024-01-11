Медведєв пригрозив Україні ядерною зброєю: назвав умову, за якої її використають

ЯЗ, за словами Медведєва, не застосовують поки що

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив чергову цинічну заяву про війну в Україні й не забув вкотре пригрозити ядерною зброєю. Він підкреслив, що поки що Росія не вдається до використання ЯЗ, але дії Києва нібито можуть її спровокувати на це.

Зокрема йдеться про ніби дії Києва зі спробами знищити пускові установки ракет у РФ. Це може підштовхнути Росію до застосування ядерної зброї. Таку заяву Медведєв зробив у четвер, 11 січня, на засіданні робочої групи Військово-промислової комісії РФ.

"Спроби знищення Києвом західними ракетами пускових установок у РФ будуть основою для використання Росією ядерної зброї", — сказав він.

Колегам він також говорив, що останні масовані ракетні атаки по Україні вважають "результативними" та "інтенсивними". При цьому він наголосив, що удари нібито завдавалися по військових об’єктах і поки що не ядерною зброєю.

"Серія недавніх інтенсивних та результативних ударів по військових об’єктах противника в Україні, які були завдані ЗС Росії, підтверджує успішну та ефективну роботу нашого оборонно-промислового комплексу протягом усього 2023 року", — сказав заступник голови Ради безпеки.

Він додав, що для ударів використовувалися різні носії з різним наповненням, крім ядерного. При цьому Медведєв у своїй манері почав брязкати ядерною зброєю і сказав, що "поки" не використовувалися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в соціальних мережах Дмитро Медведєв пояснював своїм читачам, що РФ нібито може використовувати ядерну зброю, якщо ЗСУ почнуть бої за Крим.