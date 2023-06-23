Що таке тактична ядерна зброя, яку може застосувати РФ: військовий експерт розкрив технічні деталі

Ядерний снаряд має потужність від двох до трьох кілотонн, говорить фахівець

У вівторок, 19 листопада 2024 року, президент Росії Володимир Путін офіційно затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Цим документом він фактично розширив причини, з яких ядерна зброя, в тому числі тактична, може бути застосована проти "недружніх держав". Найголовніша зміна, звісно, — це те, що контроль над "червоною кнопкою" фактично перейшов до одних рук, адже відтепер рішення про застосування ядерки може прийматися винятково російським лідером.

"Телеграф" вирішив розібратися, що ж являє собою тактична ядерна зброя і наскільки вона є небезпечною. Більше технічних нюансів у розмові з виданням пояснив військовий експерт Олег Старіков.

"Нестратегічна ядерна зброя – це радянські боєприпаси, які використовують для артилерійських снарядів, ядерні міни, ядерні фугаси та авіаційні бомби. Також існують ядерні боєприпаси для протиракетної оборони на системи С-300, С-400, С-500. Головні частини прикріплюють до ракет "Іскандер" (наземне базування) або "Кинжал" (повітряне базування).

Ядерний снаряд має потужність від двох до трьох кілотонн, авіабомба — до 20 кілотонн. Для розуміння потужності такої бомби, слід згадати руйнування у Хіросімі та Нагасакі", — розповів військовий експерт.

Деталі про ТЯО

Так звана "тактична ядерна зброя" (ТЯО) вирізняється меншою потужністю – до 100 кілотонн тротилу (еквівалент вибуху 100 тисяч тонн тринітротолуолу).

За даними західних розвідок, якщо загальна кількість ядерних боєголовок і боєприпасів у Росії оцінюється близько 6000 одиниць, то тактичних близько 2000.

Як і потужнішим ядерним зарядам, тактичним властиві ті самі вражаючі елементи:

об’ємний вибух у вигляді вогняної кулі;

вибухова хвиля;

проникаюча радіація;

електромагнітний імпульс;

радіоактивні опади із хмар.

Але, як і передбачає приставка "тактична", масштаб руйнувань від ТЯО значно нижчий, наприклад, вибух заряду в 20 кт (20 тисяч тонн тротилу — середній показник для зарядів ТЯО) дає повне знищення всього в радіусі близько 1 км.

Стратегічна "ядерка" потужністю в 20 Мт (20 млн тонн тротилу — потужний заряд, що лише в 3 рази поступається найпотужнішій Цар-бомбі, підірваній СРСР у 1961 році) дає повну руйнацію в радіусі 10 км.

Для порівняння: потужність бомб, застосованих проти Хіросіми та Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року, становила 18 та 21 кт відповідно.

З чого Росія може атакувати Україну ТЯО

Тактична ядерна зброя (ТЯО) може бути застосована Росією різними способами доставки. Особливість ТЯО полягає в її невеликих розмірах, що робить можливим використання не лише через авіацію та ракети, як у випадку зі стратегічною ядерною зброєю, але й через артилерійські системи та міномети.

Для доставки ТЯО можуть використовуватися різні типи літаків, включаючи ТУ-22М3, СУ-24М, СУ-34, СУ-30СМ та Су-35С. Арсенал також включає ракетні системи: крилаті ракети Х-55, Х-102, комплекси "Калібр", "Іскандер-К", "Циркон", а також протикорабельні ракети серії П-500/700/800/1000.

Артилерійські системи, здатні використовувати ядерні боєприпаси, включають:

152-мм артилерійські системи (САУ 2С19 Мста-С, 2С3 Акація, гаубиця Д-20, 2С5 Гіацинт), які можуть стріляти ядерним снарядом 3БВ3 потужністю 2,5 кт

203-мм системи (САУ 2С7 "Півонія" та гаубиця Б-4М) використовують снаряд 3БВ2 потужністю 2 кт, з дальністю стрільби 18-30 км

240-мм міномети (буксируваний М-240 та самохідний 2С4 "Тюльпан") застосовують міну 3БВ4 потужністю 2 кт, що може вражати цілі на відстані 9,5-18 км

Існує також 180-мм снаряд ЗБВ1 для гармат С-23 та МК-3-180, проте С-23 знаходиться лише на озброєнні Сирії, а МК-3-180 є застарілою корабельною системою, знятою з озброєння.

Більше про те, що відбувається під час тактичного ядерного удару, і чи можна вижити, опинившись у зоні ураження, читайте в статті "Телеграфу": "Тактичний ядерний удар: як його розпізнати і чи можна вижити у зоні ураження".

Раніше військовий експерт Олег Старіков детально описав, що відбувається після тактичного ядерного удару та чим він відрізняється від звичайного вибуху.