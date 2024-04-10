Росіянам нема з чого стріляти тактичними ядерними снарядами – хороша новина від експертів

Справа в нестачі артилерійських стволів

Росія продовжує періодично загрожувати всьому цивілізованому світу ядерним арсеналом, який вона має. Водночас небезпека для України застосування тактичних боєприпасів у вигляді артилерійських снарядів 3БВ3 знижується.

Такого висновку можна дійти після повідомлення OSINT-дослідника HighMarsed. У соціальній мережі Х дослідник повідомив, що майже половина самохідних артилерійських установок РФ "Гіацинт-С", що зберігалися на базах зберігання, були звідти вилучені для покриття втрат.

Йдеться про щонайменше 288 "Гіацинтів-С" з 616 наявних на базах зберігання. На думку дослідника, це зробили для заміни як мінімум 55 САУ, які були знищені ЗСУ, та для посилення артилерійського угруповання ЗС РФ. При цьому на супутникових знімках можна побачити, що частина "Гіацинтів-С", що залишилися, втратили свої стволи, що викликано спробою заміни цих деталей, що виробили свій ресурс (в теорії максимум до 2500 пострілів), і припиненням їх виробництва ще в 1993-му році.

При цьому інший OSINT-дослідник Річард Верекер зауважував раніше, що крім стволів "Гіацинт-С", і його буксирована версія "Гіацинт-Б" потребує особливих снарядів, оскільки снаряди з інших артсистем калібру 152-мм для цих "квіток" не підходять. Крім того, з початку 2024 року ЗСУ знищили всього один "Гіацинт-С", що говорить про практично відсутність даної зброї на передовій.

Гіацинт-С та Гіацинт-Б порівняння

І остання обставина може дещо заспокоїти українців, адже "Гіацинт-С" здатний стріляти снарядом із тактичним ядерним боєприпасом 3БВ3 потужністю 2,5 кт (еквівалент вибуху 2500 тонн тротилу). Хоча дальність стрільби ядерним снарядом і порівняно невелика, гранична дальність звичайним снарядом "Гіацинта-С" близько 28 км, потужність боєприпасу вражає.

Але рідкість використання буксированих і самохідних "Гіацинтів" говорить про те, що ці знаряддя окупанти поступово виводять із передової через проблеми зі стовбурами та снарядами.

На думку західних ЗМІ, у ЗС РФ зростатимуть проблеми з артилерією, оскільки через високе використання знарядь ресурс їх стовбурів витрачається швидше. А виробництвом запасних стволів займаються лише два військові заводи.