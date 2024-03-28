Якість із витримкою: чим корисна на фронті САУ "Гвоздика"
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"Гвоздики" робили на Харківському тракторному заводі
На фронті чимало користі приносить зброя, що лишилась ще з часів Радянського союзу. Серед таких зразків — самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика". Радянську САУ з 70-х по 90-ті роки робили у Харкові, а зараз вона захищає рубежі держави від навали зі сходу.
Відео роботи САУ "Гвоздика" виклали на сторінці 93 омбр "Холодний Яр". "Розрахунок 122-мм самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика", надійно прихований від противника, діє чітко як годинник", — зазначається у підписі до відео, на якому показаний весь процес підготовки та пострілу з артилерії.
Характеристики САУ 2С1 "Гвоздика"
- Бойова маса — 15,7 тонн
- Екіпаж — 4 особи
- Калібр — 122 мм
- Возимий боєзапас — 40 пострілів
- Дальність стрільби — 4,2 — 15,2 км,
- Бойова скорострільність — 4-5 пострілів/хв
- Максимальна швидкість по шосе — 60 км/год
- Максимальна швидкість на плаву — 4,5 км/год
- Запас ходу по шосе — 500 км.
Cтаном на 2014 рік Сухопутні війська ЗСУ мали 300 "Гвоздик", Морська піхота — 12. Понад половина перебували на базах зберігання. З того часу Україна придбала близько 50 таких САУ, які підлягали ремонту перед використанням. Це відбулося до 2022 року.
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