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Якість із витримкою: чим корисна на фронті САУ "Гвоздика"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
САУ 2С1 "Гвоздика" 93-ї бригади Холодний Яр Новина оновлена 28 березня 2024, 08:23
САУ 2С1 "Гвоздика" 93-ї бригади Холодний Яр. Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

"Гвоздики" робили на Харківському тракторному заводі

На фронті чимало користі приносить зброя, що лишилась ще з часів Радянського союзу. Серед таких зразків — самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика". Радянську САУ з 70-х по 90-ті роки робили у Харкові, а зараз вона захищає рубежі держави від навали зі сходу.

Відео роботи САУ "Гвоздика" виклали на сторінці 93 омбр "Холодний Яр". "Розрахунок 122-мм самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика", надійно прихований від противника, діє чітко як годинник", — зазначається у підписі до відео, на якому показаний весь процес підготовки та пострілу з артилерії.

Характеристики САУ 2С1 "Гвоздика"

  • Бойова маса — 15,7 тонн
  • Екіпаж — 4 особи
  • Калібр — 122 мм
  • Возимий боєзапас — 40 пострілів
  • Дальність стрільби — 4,2 — 15,2 км,
  • Бойова скорострільність — 4-5 пострілів/хв
  • Максимальна швидкість по шосе — 60 км/год
  • Максимальна швидкість на плаву — 4,5 км/год
  • Запас ходу по шосе — 500 км.

Cтаном на 2014 рік Сухопутні війська ЗСУ мали 300 "Гвоздик", Морська піхота — 12. Понад половина перебували на базах зберігання. З того часу Україна придбала близько 50 таких САУ, які підлягали ремонту перед використанням. Це відбулося до 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську систему — радар "Кольчуга". Її виробництво базувалося в Донецьку, а з початком війни було переміщене.

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#Зброя #Гвоздика #САУ 2С1 Гвоздика #ЗСУ