Дає унікальну можливість вибору: чим і для кого корисні БТР Spartan (відео)

Ці БТР воюють в Україні з літа 2022 року

БТР FV103 Spartan розробили британці у 70-х. В кінці того десятиріччя він став надходити у армію. Основне призначення БТР — транспортування. Завдяки своїм компактним габаритам він достатньо мобільний і при цьому місткий.

У Силах оборони півдня поділилися враженнями 127 ТРО про британський БТР Spartan. Зазначається, що БТР витримує бронебійні кулі 14,5 калібру з відстані 200 метрів. "Spartan дає унікальну можливість вибору способу пересування. Окремі деталі дозволяють йому долати великі водні перешкоди. Його відрізняють вкрай невеликий розмір та низький силует", — йдеться в повідомленні.

Використання БТР Spartan

Зазначається, що Spartan дозволяє "ефективно транспортувати спеціалізовані групи у потрібні точки". В британських військах Spartan не були машинам для підвозу на лінію зіткнення. Наприклад, у 80-х їх використовували для транспортування груп ППО. Завдяки швидкості на бездоріжжі ці БТР полюбились інженерам, що готували місце для літаків вертикальної посадки. В Україні Spartan є корисним для розвідників, стрільців-зенітників, саперів і навіть мінометників.

Характеристики БТР Spartan

Британські БТР Spartan в Україні

В Україні бронетранспортери допомагають нищити ворога з літа 2022 року. 35 машин передали від британського уряду, ще 55 БТР закупили коштом волонтерів. БТР Spartan стоять на озброєнні 251-го окремого батальйону ТРО Києва, 127-ї окремої бригади ТРО Харкова та 1-го окремого мехбату 67-ї окремої механізованої бригади ДУК.

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