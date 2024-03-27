Дает уникальную возможность выбора: чем и для кого полезны БТР Spartan (видео)

Эти БТР воюют в Украине с лета 2022 года

БТР FV103 Spartan разработали британцы в 70-х. В конце десятилетия он стал поступать в армию. Основное назначение БТР – транспортировка. Благодаря своим компактным габаритам он достаточно мобилен и при этом вместителен.

В Силах обороны юга поделились впечатлениями 127 ТРО о британском БТР Spartan. БТР выдерживает бронебойные шары 14,5 калибра с расстояния 200 метров. "Spartan дает уникальную возможность выбора способа передвижения. Отдельные детали позволяют ему преодолевать большие водные помехи. Его отличают крайне небольшой размер и низкий силуэт", — говорится в сообщении.

Использование БТР Spartan

Отмечается, что Spartan позволяет "эффективно транспортировать специализированные группы в нужные точки". В британских войсках Spartan не являлись машинам для подвоза на линию столкновения. К примеру, в 80-х их использовали для транспортировки групп ПВО. Благодаря скорости на бездорожье, эти БТР полюбились инженерам, которые готовили место для самолетов вертикальной посадки. В Украине Spartan полезен для разведчиков, стрелков-зенитчиков, саперов и даже минометчиков.

Характеристики БТР Spartan

Британские БТР Spartan в Украине.

В Украине бронетранспортеры помогают уничтожать врага с лета 2022 года. 35 машин передали от британского правительства, еще 55 БТР закупили на средства волонтеров. БТР Spartan стоят на вооружении 251-го отдельного батальона ТРО Киева, 127-й отдельной бригады ТРО Харькова и 1-го отдельного мехбата 67-й отдельной механизированной бригады ДУК.

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