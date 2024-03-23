Может видеть врага на сотни километров: что такое украинская станция РТР "Кольчуга" (видео)

Сразу два предприятия разрабатывали дальнейшие модернизации радара

Украине нужны системы противовоздушной обороны для защиты от российских атак. К ним также нужны мощные радары, чтобы определить, где летит вражеский дрон или ракета. У Украины есть такие отечественные разработки — станция автоматической радиотехнической разведки "Кольчуга". Она работает как пассивный радар, поэтому не может быть обнаружена враждебными РЭБами.

"Кольчуга" была гордостью украинской оборонки в 90-х, в 2001 году официально стала на вооружение ВСУ. Производство базировалось в Донецке, поэтому с началом войны в 2014 году его были вынуждены перенести в Запорожье. Полноценное производство не было налажено. Перед полномасштабным вторжением о "Кольчуге" вспомнили снова — в начале февраля Минобороны заказало модернизацию станции РТР "Кольчуга".

Характеристика станции РТР "Кольчуга"

Базируется на двух шасси повышенной проходимости КрАЗ-260. Три станции "Кольчуга" в комплексе могут определить координаты наземных и надводных целей, их передвижение на 600 км вглубь территории и 1000 км по линии фронта. Если высота полета цели – 10 км, то на расстоянии до 800 км. У системы есть параллельный приемник обнаружения на 36 каналов и электроника, что может отфильтровать сигналы и одновременно следить за 200 целями.

Что произошло с проектом "Кольчуга" за время войны — две разные модернизации

Поскольку полноценное производство "Кольчуг" с 2914 года не было отлажено, частная фирма из другого города объединила часть разработчиков и начала разрабатывать модернизированную KOLCHUGA RDF-360. Один из разработчиков (создавший и предыдущую станцию), Виталий Яковлев, в 2019 году отмечал, что несмотря на значительную модернизацию по сравнению с версией донецкого производства, в завершение создания новой станции РТР не хватает денег: "Предыдущий комплекс состоял из 8 машин, по две на каждую станцию, теперь благодаря новым технологиям и новым решениям нам удалось объединить всю аппаратуру в одну машину. Мы увеличили дальность, избирательность, чувствительность. Были также улучшены возможности приема и идентификации. Эта "Кольчуга" по характеристикам на порядок выше той, которая производилась в Донецке на "Топазе".

Проектные характеристики КOLCHUGA RDF-360

Яковлев также отметил, что на выработку новой "Кольчуги" с нуля требуется от 9 до 12 месяцев, однако она стоит ожидания: "Мы можем обнаруживать морские и наземные цели на расстоянии до 700 км. "Кольчуга" интересна войскам, потому что это принятие решений, сопровождение воздушных целей, контроль угрозы потенциального противника. Если мы вдоль границы на расстоянии 100-200 км установили бы комплексы, то видели бы, что происходит на территории окружающих стран, в том числе и агрессора. Могли наблюдать и контролировать обстановку. Различные движущиеся объекты можно инфицировать по скорости и свойствам".

ГП "Укроборонсервис" в 2020 году представило свое обновление комплекса РТР "Кольчуга-КЕ", восстановленного после длительного простоя. Четыре таких модернизированных станции приобрела украинская армия в 2021 году. Директор ГП "Укроборонсервис" Владимир Воронин тогда отмечал, что предприятие готово взяться за ремонт и модернизацию стоящих на вооружении ВСУ старых "Кольчуг".

Ранее "Телеграф" рассказывал о ракетах, которые Украина хочет получить от Германии. Речь идет о дальнобойных TAURUS, которые отличаются точностью и дальностью в 500 км.