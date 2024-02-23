Добьет до Москвы и не только – Топ-5 преимуществ немецкого TAURUS и куда теперь возможно достанет "длинная рука" ВСУ (карта)

Получив эту ракету ВСУ смогут достать до столицы РФ

Уже в текущем году Украина наконец-то может получить давно ей обещанную ракету увеличенной дальности TAURUS. Немецкий парламент Бундестаг, 382 голосами "за" рекомендовал их передачу нашей стране, правда с одним нюансом — переданы будут некие дальнобойные системы вооружения, в числе которых может оказаться и столь нужная Украине ракета. Однако окончательное решение остается за канцлером Германии Олафом Шольцем.

Хотя само решение о передаче начали обсуждать еще в 2023-м году, само решение было принято с серьезной задержкой. Тем не менее, данная ракета способна серьезно помочь ВСУ в противостоянии российским оккупантам, так как имеет ряд преимуществ.

К основным преимуществам TAURUS можно отнести ее высокую точность, универсальность, массовость, высокую дальность, универсальное и мощное разрушительное воздействие.

Сразу три системы наведения

Высокая точность ракета TAURUS обеспечивается наличием в ней сразу трех систем наведения, дублирующих друг друга и потому обеспечивающих высокую точность:

GPS – наведение осуществляется при помощи спутника;

инерциальная – определение местоположения ракеты осуществляется с помощью приборов, измеряющих ее скорость и направление движения;

IBN — система, основанная на загруженных в память ракеты фото объектов на ее маршруте, суть которой заключается в том, что по ним электронный "мозг" ракеты понимает правильно ли он летит и делает корректировку полета.

Наконец, на последнем участке полета в действие вступает инфракрасная головка самонаведения ракеты, которая наводится на цель автономно.

Такое многократное дублирование системы наведения делает ракету независимой от попыток радиоподавления, которой та же инерциальная система никак не поддается, то есть как минимум одна из систем прицеливания TAURUS будет работать всегда.

Запускать можно с самолета, корабля и даже грузовика

Вторым важным преимуществом TAURUS является универсальность пуска – хотя ранее ее создавали под запуск с самолетов, подобных которым у Украины нет, позднее был разработан универсальный вариант — TAURUS CL. Его основой стал транспортно-пусковой контейнер, который можно установить на корабле или наземном транспорте, даже грузовике, и произвести запуск ракеты без всякого ущерба для дальности и точности полета.

Таким образом Украина может уверенно использовать ракету и без получения авиации от союзников для пуска TAURUS. Кстати, F-16 не приспособлен под пуск немецкой ракеты.

600 ракет только у Германии

Важным преимуществом TAURUS для Украины будет ее достаточная массовость – так, только на вооружении Германии имеется не менее 600 ракет, еще более 40 в свое время получила Испания. При этом производство новой ракеты также не является слишком дорогим – порядка 1 млн дол, то есть можно рассчитывать на получение десятков, а может и 100-200 ракет, чье производство для Германии не окажется слишком дорогим.

Достанет до Москвы

Пожалуй, самым приятным для украинцев преимуществом TAURUS является его дальность – не менее 500 км. Что это значит на практике? Что при запуске ракеты из района украино-российской границы ракета может достать до Москвы, или во всяком случае, уверенно поразит Подмосковье.

Таким образом TAURUS станет самым дальнобойным ракетным оружием из имеющегося сегодня на вооружении ВСУ. Так, на сегодняшний день Украина имеет следующие ракеты:

Storm Shadow — дальность в 250 км;

противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" — дальность в 280 км;

ATACMS – дальность 300 км;

усовершенствованный наземный вариант ракеты "Нептун" — дальность до 400 км.

Куда теперь достанут ракеты ВСУ

TAURUS с его дальностью в 500 км станет самой дальнобойной ракетой на вооружении ВСУ.

Против техники, людей и укреплений – боеголовка ракеты

При общем весе в боеготовом состоянии в 1360 кг TAURUS обладает мощным разрушительным действием, ведь вес его боевой части составляет порядка 500 кг, причем она может иметь разные варианты, зависящие от конкретной задачи.

Так, базовым вариантом БЧ TAURUS является бетонобойная тандемная, то есть предназначенная для пробития бетона в здании и взрыве уже внутри его, тем самым объекту наносится максимальный урон. Но кроме того есть варианты:

осколочных и кумулятивных суббоеприпасов – взрыв происходит в воздухе и на головы врагу сыплется смертоносный град из осколков и готовых кусков шрапнели, а также снарядов для пробития бронетехники;

самоприцеливающихся боевых элементов – уникальные мини-бомбы весом 12 кг, которые спускаются вниз на парашютах выискивая цель, а после этого бьют сверху, предназначены для поражения бронетехники;

микроволновая боевая часть – вызывает электромагнитный импульс, выводящий из строя всю электронику врага, его системы управления и связи.

Одной из причин положительного для Украины решения вопроса о передаче TAURUS стала смерть российского оппозиционера Алексея Навального.